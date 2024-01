A noite em que o fogo ilumina as ilhas Shetland

Com pouco mais de 7000 habitantes, Lerwick é uma cidade pacata durante 364 dias ao ano. E depois há um em que explode. Será na próxima terça-feira, a última do mês de Janeiro, quando se celebra o Up-Helly-Aa.

Aquele que é o maior festival de fogo da Europa leva às escocesas ilhas Shetland um reviver da sua história e da sua herança viking. Os preparativos começam muito antes, mas a grande catarse dá-se na noite em que uma procissão de tochas e uma galera em chamas tira Lerwick das trevas.

A história do Up-Helly-Aa, conta-nos o Sousa Ribeiro, remonta ao século XIX e terá derivado das "festividades, mais ou menos espontâneas, que tinham lugar no período antes e depois do Natal, estendendo-se até à entrada para um novo ano, quando grupos de jovens tocavam tambores e faziam soar buzinas, disparavam armas e gritavam, provocando uma grande agitação e danos — mais ainda a partir de 1840, quando começaram a queimar barris de alcatrão nas ruas estreitas de Lerwick". O resto é para ler aqui. E aqui está o que mais há para fazer no arquipélago escocês antes, durante ou depois do festival de fogo.

O Luís J. Santos também andou por uma ilha. Teve azar com o tempo, mas escreveu um roteiro a que chamou "Porto Santo nem que chova".

