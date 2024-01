Miguel Oliveira “ansioso” por começar temporada na Trackhouse

O piloto português Miguel Oliveira (Aprilia) mostrou-se “ansioso” por começar a temporada do Mundial de MotoGP, durante a apresentação das cores da nova equipa, a Trackhouse, que substituiu a RNF, impedida de alinhar pelo promotor do campeonato.

Numa cerimónia que decorreu na cidade de Los Angeles, a formação liderada por Justin Marks apresentou-se com as cores da bandeira americana, num grande plano, sobre um fundo branco.

A Miguel Oliveira foi atribuída uma Aprilia de 2024, enquanto o seu companheiro de equipa, o espanhol Raúl Fernández, começará a temporada com uma versão de 2023.

“Estou super-satisfeito por estar no lançamento desta equipa. É um grande prazer fazer parte da família Trackhouse. Mal posso esperar para começar a nova temporada”, frisou o piloto natural de Almada.

Depois de uma época marcada por lesões e problemas mecânicos na RNF — a equipa do malaio Razlan Razali, que foi afastada do campeonato pela Dorna, por, alegadamente, não cumprir com o contrato de participação —, Miguel Oliveira apresenta-se agora com renovada ambição de juntar mais triunfos aos cinco já conseguidos na categoria-rainha.

O líder da equipa, Justin Marks, enalteceu os “dois grandes pilotos” ao seu serviço e mostrou-se tão entusiasmado com o projecto, considerando que “o céu é o limite”.