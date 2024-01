Maior procura e dificuldades no fabrico justificam falhas nos medicamentos para hiperactividade

A procura por fármacos usados no tratamento da perturbação de hiperactividade e défice de atenção (PHDA) tem crescido nos últimos anos. Entre 2019 e 2022, o consumo das três substâncias activas disponíveis no mercado nacional aumentou 28% e a tendência manteve-se no ano passado. Este fenómeno conjuga-se com dificuldades de fabrico, que justificam a escassez com que muitas famílias se têm deparado nas farmácias. A justificação é dada pelo Infarmed, que há pouco mais de um mês avisou que existiam constrangimentos no abastecimento destes medicamentos.

