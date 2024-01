Quatro pescadores resgatados com vida após naufrágio ao largo de Vila Praia de Âncora

Os quatro tripulantes de uma embarcação de pesca local, com uma média de idades “entre os 40 e os 45 anos”, foram resgatados a “cerca de três milhas da costa de Vila Praia de Âncora.

Quatro pescadores foram resgatados esta sexta-feira com vida depois de um naufrágio ao largo de Vila Praia de Âncora, disse à Lusa o capitão do porto de Caminha, Vieira Pereira.

Os quatro tripulantes de uma embarcação de pesca local, com uma média de idades "entre os 40 e os 45 anos", foram resgatados a "cerca de três milhas [aproximadamente seis quilómetros] da costa de Vila Praia de Âncora, no concelho de Caminha, distrito de Viana do Castelo, explicou o capitão.

De acordo com o responsável, os homens estiveram "entre duas a três horas na água, agarrados à proa" do barco naufragado e "apenas um deles apresentava sinais de princípios de hipotermia", ao passo que os outros três estão "conscientes e bem de saúde".

O alerta para uma embarcação desaparecida chegou à capitania pelas 03h30, pelo patrão de outra embarcação que "não conseguia contactar o mestre da embarcação naufragada".

Foram então "activados os procedimentos" habituais nos casos de "falta de notícia de uma embarcação" e os "mecanismos de busca", que envolveram também a capitania de Viana do Castelo.

Os homens acabariam por ser retirados da água por uma embarcação de pesca que se voluntariou para sair nas buscas, afirmou o capitão do porto de Caminha.

O barco "não afundou completamente porque tem uma bolsa de ar na proa" e ainda se encontra "à superfície", pelo que "estão em curso os trabalhos para a sua remoção".