Portugal garante vaga no torneio pré-olímpico de andebol

A selecção portuguesa de andebol garantiu esta quarta-feira presença no torneio pré-olímpico de Paris2024 como segunda equipa europeia, estatuto que alcançou graças ao triunfo desta tarde (24-26) da Islândia sobre a Áustria, em jogo da última ronda da "main round" do Europeu da Alemanha​, que deixou os "Heróis do Mar" no sétimo lugar da prova.

Depois de a Eslovénia ter batido a Dinamarca e afastado Portugal da discussão pelo quinto lugar no Europeu, a selecção lusa dependia (entre vários cenários mais rebuscados) deste resultado para garantir uma vaga, pelo que depositava todas as esperanças na vitória da Islândia, já que os austríacos, equipa-surpresa do Europeu da modalidade, não podiam pontuar, sob pena de adiarem o futuro de Portugal.

Os portugueses acompanharam, por isso, o desenrolar do Áustria-Hungria, jogo em que as equipas foram alternando a liderança do marcador. Depois de um início equilibrado, a Islândia chegou ao intervalo com uma vantagem de seis golos (14-8), tendo os austríacos atravessado um período de dez minutos sem marcar. Diferença que a Áustria anulou na segunda metade, passando mesmo para a frente do marcador aos 16-15.

A incerteza manteve-se, com a Islândia a impor-se no final, vencendo por dois golos de vantagem (26-24) e motivando os festejos de Portugal, que teve a segunda melhor prestação de sempre em europeus, depois do sexto lugar de 2020​.