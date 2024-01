Sp. Braga vence Sporting e regressa à final da Taça da Liga

O Sp. Braga qualificou-se nesta terça-feira, pela quinta vez, para a final da Taça da Liga, ao bater em Leiria, o Sporting, por 1-0. Um golo de Abel Ruiz foi o suficiente para os minhotos garantirem a presença na final de sábado, na qual irão defrontar o vencedor do Benfica-Estoril. Os "leões" foram vítimas do seu próprio desperdício, acertando três vezes nos ferros e desbaratando múltiplas oportunidades até ao momento em que sofreram o golo. Depois disso, o jogo mudou e os minhotos continuam na luta para conquistarem a terceira Taça da Liga da sua história.

Pelos “onzes” anunciados, o Sporting ia ser igual a si próprio, nos nomes e no perfil táctico, o Sp. Braga iria ter uma versão adaptada ao adversário. Artur Jorge pensou numa equipa de meio-campo reforçado e sem uma referência ofensiva declarada, apostando em Álvaro Djaló como avançado centro, um homem veloz para ganhar em corrida ao central do meio dos “leões”, Coates. Pensava o treinador minhoto que iria ter gente para segurar a bola o tempo suficiente e conseguir deixá-la para as acelerações de Djaló, ou abrir espaços para os remates de Horta e Zalazar.

O primeiro minuto de jogo começou por dar razão a Artur Jorge, com uma boa aceleração de Zalazar pela direita e aproximação à linha de fundo antes de deixar para Horta finalizar com o calcanhar. Mas Israel estava atento, e segurou a bola com as duas mãos. Foi o ponto alto ofensivo do Sp. Braga durante a primeira parte. Depois, foi com naturalidade que o Sporting se impôs, mais seguro do que estava a fazer. Valeu ao Sp. Braga a firmeza do seu guarda-redes e dos ferros da sua baliza.

Logo aos 13’, Pedro Gonçalves arrancou um tiro de fora da área que acertou no poste. Aos 23’, Trincão proporcionou uma bela defesa a Matheus depois de um passe de Nuno Santos. Aos 37’, Coates obrigou Matheus a mais uma defesa difícil e, logo a seguir, foi Nuno Santos a forçar o brasileiro (que ocupa a baliza bracarense há mais de uma década) a desviar para o poste. Aos 43’, Eduardo Quaresma teve uma iniciativa individual que quase deu golo. Aos 45’, Nuno Santos acertou no poste com um remate de trivela. O 0-0 ao intervalo era lisonjeiro para o Sp. Braga e penalizador para tanto desperdício “leonino”.

Positivo/Negativo Positivo Abel Ruiz O espanhol não foi o melhor em campo - João Moutinho esteve em todo o lado, Paulo Oliveira foi competente a parar Gyökeres, Matheus teve defesas importantes. Mas foi decisivo. Cinco minutos depois de ter entrado, marcou na primeira vez que tocou na bola e o jogo mudou completamente.

Positivo Eduardo Quaresma Apesar de limitado desde cedo por um cartão amarelo, o jovem central do Sporting pareceu sempre o mais tranquilo do seu sector e até teve algumas investidas no ataque bem perigosas. Álvaro Djaló Foi vítima de um equívoco táctico, travando uma luta desigual com os centrais do Sporting como homem mais adiantado dos minhotos. Desperdício do Sporting Durante mais de uma hora, o Sporting esteve por cima, criou duas mãos-cheias de oportunidades, mas saiu de Leiria sem marcar pela primeira vez na presente temporada. Não foram só as três bolas nos ferros, foram remates em zonas frontais que saíram ao lado ou por cima. Negativo Álvaro Djaló Foi vítima de um equívoco táctico, travando uma luta desigual com os centrais do Sporting como homem mais adiantado dos minhotos.

O jogo recomeçou exactamente como tinha acabado, com mais desperdício do Sporting. Depois de ter andado desaparecido durante a primeira parte, Gyökeres conseguiu libertar-se duas vezes da marcação de Paulo Oliveira e criou duas situações de finalização. Primeiro, atirou ao lado, depois decidiu mal – tentou o passe para Trincão, quando podia ter rematado. Instantes mais tarde, Nuno Santos, com a baliza à sua mercê, atirou por cima.

Entretanto, Artur Jorge já tinha normalizado a sua equipa, dando-lhe uma referência no ataque, Abel Ruiz. E, logo na primeira vez que tocou na bola, fez golo. O cruzamento veio de Ricardo Horta e o espanhol, no coração da área, fez o 1-0. E como mudou o sentido do jogo.

O Sporting deixou de criar perigo, o Sp. Braga esteve perto do segundo golo, numa dupla oportunidade que Israel deteve com competência – primeiro um remate de Salazar, depois uma recarga à queima-roupa de Horta. Depois, foi Rúben Amorim que descaracterizou a equipa, no tudo por tudo em busca do empate, mas o Sporting não conseguiu voltar ao jogo. E o Sp. Braga agradeceu.