Benfica exige repetição da Taça da Liga de futsal frente ao Sporting

“Águias” queixam-se da equipa de arbitragem, destacando entrada de suplente do Sporting na quadra para travar ataque perigoso a poucos segundos do fim.

O Benfica exige a repetição da final da Taça da Liga de futsal, perdida este domingo para o Sporting por 4-2. As "águias" emitiram um comunicado após a partida, queixando-se da equipa de arbitragem e dizendo que existe o risco de se ter aberto "um precedente gravíssimo para o futsal nacional".

O clube da Luz concentra a atenção num incidente que ocorreu a menos de um minuto e meio do final da partida. Num momento em que o jogo estava 3-2 a favor do Sporting, Taynan, jogador dos "leões" que estava no banco de suplentes, invade a quadra e interrompe uma jogada potencialmente perigosa. O infractor viu o cartão amarelo, decisão que merece o protesto dos "encarnados".

"O jogador foi apenas admoestado com cartão amarelo, quando as regras são claras e implicam, no mínimo, a sua expulsão. Foi mais uma decisão errada e grave da equipa de arbitragem, uma vez mais com influência directa no resultado final e na atribuição do troféu", escreve o Benfica.

As "águias" criticam ainda o facto de Taynan ter recebido o prémio de melhor jogador da final.

No final do comunicado, o Benfica revela que será interposto um processo junto da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) com o objectivo de se jogar novamente a final. O clube da Luz garante que "vai até às últimas consequências" para que não se repitam os incidentes deste domingo.

O Sporting venceu o Benfica por 4-2 na final da Taça da Liga de futsal, conquistando pela quinta vez esta prova. A equipa "leonina" foi para o intervalo a vencer por 3-1, com o Benfica a reduzir para 3-2 já na segunda metade. Nos instantes finais, Tomás Paçó sentenciou a partida e fez o 4-2 final.

Com mais este triunfo na Taça da Liga, o Sporting passa a ser o conjunto com mais troféus, com cinco, desempatando com o Benfica, que era o detentor e contava quatro.