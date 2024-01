Um roteiro por Portugal e pela Europa à boleia da cultura

Até ao final do ano, Aveiro está transformada num grande palco, à conta de ter sido designada Capital Portuguesa da Cultura. Para além dos vários espectáculos agendados para o decorrer de 2024, a cidade mantém todos os seus cenários de sempre, aqueles que a tornam única. Começando pela ria e terminando na louça da Vista Alegre.

Aproveitando a boleia da Capital Portuguesa da Cultura, a Maria José Santana desafiou o seu coordenador, José Pina, para servir de guia na sua cidade adoptiva. O passeio começa junto ao Teatro Aveirense, segue para a Vista Alegre, onde se encontram a fábrica e o museu da marca que louça que está a comemorar 200 anos e mergulha na ria para um passeio no barco movido a energia solar Gaivinha. Pelo meio, Arte Nova e um novo centro interpretativo de um achado arqueológico. Lê-se tudo aqui.

E como não queremos que lhe falte mesmo nada neste passeio, o chef aveirense Ricardo Costa, duas estrelas Michelin no The Yeatman, em Gaia, partilha com os leitores da Fugas os seus restaurantes favoritos na cidade.

Pela Europa, as cidades de Bad Ischl, na Áustria; Tartu, na Estónia; e Bodø, na Noruega, também celebram a cultura este ano. O Sousa Ribeiro guia-nos a visita.

Bom fim-de-semana e boas fugas!