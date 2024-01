FC Porto descobriu o caminho dos golos

O FC Porto derrotou neste sábado o Moreirense por 5-0. Uma goleada que revela a superioridade portista na partida e, também, a eficácia dos “dragões”. Depois de vários encontros em que os portistas demonstraram alguma falta de eficácia, o embate com os “cónegos” mostrou que o FC Porto descobriu como se marcam golos.

Foi o resultado mais amplo que os “dragões” registaram esta temporada. Uma mão cheia de remates certeiros, que começou cedo.

Wendell, logo aos 8 minutos, inaugurou o marcador frente a um adversário que até estava bem posicionado na tabela (era sexto), mas que se mostrou incapaz de fazer frente ao FC Porto.

O brasileiro voltaria a marcar mais tarde, já no segundo tempo, período em que os “azuis e brancos” construíram a goleada. Evanilson, Galeno, de novo Wendell e Varela foram os autores dos golos dos homens da casa, que desta forma, mantêm as distâncias para o líder Sporting e o segundo classificado do campeonato, Benfica