SNS tem cinco mil profissionais na idade de reforma, 1900 são médicos

Até ao final de Novembro do ano passado, 555 médicos aposentados estavam a trabalhar no SNS. Embora seja uma ajuda, é insuficiente para atenuar o impacto das aposentações que poderão acontecer este ano. Segundo dados da Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS), há 1901 clínicos que têm ou terão, em 2024, 66 ou mais anos - idade para poder pedir a reforma. E o impacto não se fica por aqui. Contando com todos os grupos profissionais, esse universo é superior a 5000.

