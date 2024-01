Costa do Marfim, um caldeirão de culturas na terra do cacau

Arranca este sábado, na Costa do Marfim, a final do Campeonato Africano das Nações (CAN). E este foi o pretexto que levou a Ruthia Portelinha a empreender uma viagem de Norte a Sul do país e que toca algumas das cinco principais cidades onde, até 11 de Fevereiro, se desenrolará a competição desportiva.

Esta é uma jornada longa e que mostra como na Costa do Marfim "as línguas são tão numerosas quanto as etnias, os reis são mais do que meras curiosidades e as celebrações revelam uma cultura vibrante e animista". Começamos na aldeia de Tanou Sakassou, próxima de Bouaké, onde Edwige Gada Koffi mostra como se molda a argila que há-de dá lugar à mais bela cerâmica do país. Dali seguimos para o Nzi River Lodges, um eco-hotel inaugurado em 2020 e onde a Ruthia viu o primeiro elefante desta viagem.

Seguiu depois para Yamoussoukro e para a capital Abidjan, para só terminar nas montanhas de Man, tendo ainda passado por Grand Bassam, a capital colonial até ao final do século XIX, e pelas praias de Grand-Béreby. Foi uma viagem fascinante por um país que é um caldeirão de influências e identidades em mudança e que aos poucos se abre ao turismo.

