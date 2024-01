Sven-Goran Eriksson diagnosticado com cancro terminal: “Talvez tenha um ano de vida”

Treinador esteve no Benfica e foi ainda seleccionador inglês. Médicos dão, na melhor das hipóteses, 12 meses de vida.

Sven-Goran Eriksson, ex-treinador do Benfica e antigo seleccionador inglês, revelou que tem um cancro terminal, numa entrevista à rádio sueca P1 citada pela Skynews. O técnico diz que os prognósticos apontam para uma esperança de vida a rondar os 12 meses, visto que o cancro no pâncreas não pode ser operado.

“Talvez tenha, na melhor das hipóteses, um ano de vida. Na pior das hipóteses, ainda menos. Ou, na melhor das hipóteses, suponho que ainda mais. Penso que os médicos não podem dar uma certeza absoluta quanto a isso”, afirma o técnico de 75 anos.

Um desmaio após uma corrida de cinco quilómetros levou Eriksson ao hospital. Depois dos testes, foi possível perceber que o antigo treinador do Benfica sofria de cancro. “Isto veio do nada e é isso que me choca”.

Eriksson teve duas passagens pelo Benfica, somando cinco épocas ao comando das "águias". Conseguiu um bicampeonato e ainda a sétima final da Taça dos Campeões Europeus na história do clube da Luz.

O treinador teve ainda uma carreira de sucesso em Itália, com passagens pela Fiorentina, Sampdoria e Lázio. Foi como seleccionador inglês, porém, que alcançou maior destaque. Comandou Beckham, Gigs, Scholes e muitas outras “lendas” durante cinco anos, atingindo por três vezes consecutivas os quartos-de-final das principais competições.

Já afastado do futebol, Eriksson tenta agora não pensar muito sobre a doença terminal que o atinge. “Tens de enganar o teu cérebro. Podia pensar sobre isso todos os minutos, estar em casa miserável a achar que sou azarado e afins”, acrescentado. “É fácil acabar nessa posição. Mas não, [tento] ver o lado positivo das coisas e não me enterro em contratempos, porque este é o maior de todos”.