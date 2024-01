Colecção Peter Meeker para ver no Porto: diálogos europeus à volta da liberdade

Para o seu quarto aniversário, a Casa de São Roque Centro de Arte, no Porto, apresenta uma exposição com a Colecção Peter Meeker (Pedro Álvares Ribeiro). Esta colecção, iniciada nos anos 1980, abarca mais de 40 artistas e cerca de 600 obras, tendo um âmbito geográfico singular porque resulta, fundamentalmente, de uma relação de proximidade com os contextos artísticos espanhol, polaco e português e, sobretudo, com as cidades de Lisboa, Madrid, Porto e Varsóvia. Esta proximidade é fruto não de uma decisão estratégica curatorial, mas da residência do coleccionador nesses países.

