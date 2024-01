Al-Attiyah conquista 5.ª etapa e sobe à liderança do Dakar

Nasser Al-Attiyah (Prodrive) estreou-se, esta quarta-feira, a vencer na 46.ª edição do rali Dakar, ao ser o mais rápido nos carros (Ultimate), na quinta etapa, disputada entre Al-Hofuf e Shubaytah, numa especial “sprint” de 118 km nas dunas - com neutralização de 527 km.

Al-Attiyah ascendeu ao segundo lugar da classificação geral, a 9m03s do saudita Yazeed Al Rajhi (Toyota), relegando o espanhol Carlos Sainz (Audi) - apenas 16.º em Shubaytah - para o terceiro posto, a 2m28 do qatari, vencedor das duas últimas edições da competição.

Antes da maratona de 48 horas, Al-Attiyah impôs-se com o tempo de 1h37m25s, recuperando dois minutos em relação ao líder (quarto na etapa) e batendo ainda os Toyota do francês Guerlain Chicherit (por 1m51s) e do argentino Juan Cruz Yacopini (por 1m58s), que completaram o pódio.

Nas motas, o chileno Pablo Quintanilla (Honda) foi o primeiro a “cortar” a meta (1h32m53s), batendo o francês Adrien van Beveren (Honda) e o australiano Toby Price (KTM). Na geral, Ross Branch (Hero) recuperou o comando, com Jose Ignacio Cornejo (Honda) a 1m14s.

Rui Gonçalves (Sherco) foi o melhor português (18.º), seguido de Bruno Santos (22.º), em KTM, de António Maio (25.º), em Yamaha, e Mário Patrão (34.º), em Honda,que venceu e lidera nos veteranos. Rui Gonçalves (15.º) é também o melhor português na geral, seguindo-se António Maio ( 24.º).

Nos veículos ligeiros (SSV), João Ferreira (Can Am), vencedor da 4.ª etapa, caiu numa duna e partiu um braço da suspensão, acabando em 12.º, a 17m12s do vencedor, o francês Xavier de Soultrait (Bardhal).

O saudita Yasir Seaidan (MMP) foi segundo, a 1m14s, e o checo Jerome de Sadeleer (MMP) terminou em terceiro, a 3m54s. Fausto Mota, navegador do brasileiro Cristiano Batista (Can Am) foi o sétimo classificado, a 5m55s do vencedor.

Nos Challenger (veículos ligeiros protótipos), Ricardo Porém (MMP) terminou no 13.º lugar, a 6m25s do chileno López Contardo (Can Am), vencedor da categoria. Mário Franco (Can Am) foi 16.º e João Monteiro (Can Am) 24.º. Na geral, Porém ocupa o 13.º posto, com João Monteiro em 15.º e Mário Franco em 31.º.

Na quinta-feira, arranca a maratona de 48 horas em que os pilotos receberão rações militares e seis litros de água da organização.