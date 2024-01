Dakar 2024: João Ferreira vence quarta etapa nos SSV

O piloto português João Ferreira (Can Am) venceu esta terça-feira a quarta etapa dos veículos ligeiros de série (SSV) da 46.ª edição do rali Dakar de todo-o-terreno, entre Al-Salamiya e Al-Hofuf, na Arábia Saudita.

O piloto luso gastou 3h13m09s para cumprir os 299 quilómetros cronometrados, deixando o segundo classificado, o saudita Yasir Seaidan (MMP) na segunda posição, a 2m48s. O francês Xavier de Soultrait (Bardahl) foi o terceiro, a 4m54s.

"Fizemos uma etapa isenta de erros e que, acima de tudo, nos fez recuperar bastante tempo para o nosso companheiro na South Racing e líder da Geral SSV. Estamos conscientes do nosso andamento e sabemos que não podemos cometer erros até ao final se quisermos sonhar com um bom resultado. Trabalho e empenho vão ser as palavras de ordem ao longo dos próximos dias", garantiu João Ferreira, que faz equipa com o navegador Filipe Palmeiro.

?? Stage 4?? - SSV ??



Provisional top 3:

?? João Ferreira

?? Yasir Seaidan

?? Xavier De Soultrait



?? 1st stage win for João Ferreira in this #Dakar2024



— DAKAR RALLY (@dakar) January 9, 2024

Este é o 42.º triunfo português em etapas do Dakar, numa série que começou em 1997 com a vitória de Duarte Guedes (em automóveis). Nesse ano, Paulo Marques, nas motas, viria a vencer a 13.ª etapa.

Este é o segundo triunfo da dupla João Ferreira/Filipe Palmeiro, que já tinha vencido a nona tirada da edição de 2023, e primeira deste ano para portugueses. Hélder Rodrigues, em motas, é o recordista, com nove triunfos, conseguidos entre 2007 e 2016. Nas quatro rodas, Carlos Sousa é o mais vitorioso, com seis, entre 2000 e 2014.

Com este triunfo, João Ferreira recuperou 17 minutos para o líder da classificação dos SSV, Farrés Guell, mas mantém a sétima posição, a 31m09s do espanhol.

Nesta categoria, o navegador Fausto Mota terminou na quarta posição, juntamente com o piloto brasileiro Cristiano Batista (Can Am). Nos Challenger (veículos ligeiros protótipos), Ricardo Porém (MMP) foi quinto classificado e João Monteiro (Can Am) terminou na 14.ª posição. Na geral, Porém é 12.º e João Monteiro 14.º.

Cornejo domina nas duas rodas

Ainda na quarta etapa, mas nas motas, a vitória sorriu ao piloto chileno Jose Ignacio Cornejo (Honda), que ascendeu à liderança da categoria.

?? Stage 4?? - Bikes ??



The day belongs to @nachocornejo11, winner of the stage and new overall leader ??



— DAKAR RALLY (@dakar) January 9, 2024

O piloto da equipa oficial da Honda concluiu os 299 quilómetros cronometrados em 2h51m11s, deixando o segundo classificado, o norte-americano Ricky Brabec (Honda), a 2m59s e o argentino Kevin Benavides (KTM) a 3m18s.

Rui Gonçalves (Sherco), na oitava posição, foi o melhor português na etapa. António Maio (Yamaha) foi 22.º e Bruno Santos (KTM) 35.º. Mário Patrão (Honda), em 52.º, foi o segundo entre os veteranos, classificação que lidera com quase duas horas de vantagem.

Na geral das motas, "Nacho" Cornejo assumiu a liderança, por troca com Ross Branch (Hero), que está, agora, a 1m15s. Atrás do piloto do Botswana está Ricky Brabec, a 4m56s do líder. Rui Gonçalves é 14.º, a 54m28s.

24.ª etapa para Loeb

Nos automóveis, o francês Sébastien Loeb (BRX) conquistou uma etapa pela 24.ª vez, primeira nesta edição. O eneacampeão mundial de WRC é o quinto piloto diferente a vencer nesta edição do Dakar em cinco dias de prova (incluindo o prólogo).

?? Stage 4?? - Cars ??@SebastienLoeb grabs his first stage win at #Dakar2024 having won 7 stages last year and now 24 in total in his career ?? @YazeedRacing still on top overall ??



— DAKAR RALLY (@dakar) January 9, 2024

Loeb gastou 2h36m02s, deixando o saudita Yazeed Al-Rajhi (Toyota) na segunda posição, a 1m08s. O qatari Nasser Al-Attiyah (BRX) foi terceiro, a 1m22s. O navegador Paulo Fiúza, que acompanha o lituano Vaidotas Zala (Mini), terminou na oitava posição.

Na geral, Al-Rajhi mantém o comando, com 4m29s de vantagem sobre o espanhol Carlos Sainz (Audi), e 11m03s sobre Al-Attiyah.

Esta quarta-feira disputa-se a quinta etapa da prova, entre Al-Hofuf e Shubaytah, com 645 quilómetros, 118 deles cronometrados. É o regresso do mar de dunas do Quarto Vazio, o deserto da Arábia Saudita.