A festa dos guarás e as gravuras rupestres do estado do Piauí

Dos 27 estados que compõem o Brasil, o do Piauí será um dos mais desconhecidos entre nós. Fica no Noroeste da Região Nordeste e faz fronteira com o Ceará, Pernambuco, Bahia, Tocantins e Maranhão. Com uma área de 251 mil quilómetros quadrados, o que corresponde a mais de duas vezes e meia o território português, conta com 3,2 milhões de habitantes. A capital é Teresina.

Feitas as apresentações, o que é que o Piauí tem? Antes de mais, tem um dos sítios arqueológicos "mais significativos do mundo", palavras da UNESCO, que fica na remota serra da Capivara. A Andreia Sanches andou por lá, a observar as figuras de cor de ocre pintadas há muitos milhares de anos na rocha e a ouvir quem sabe falar sobre estes importantes vestígios milenares que se distribuem pelos mais de 120 mil hectares do Parque da Serra da Capivara. Está tudo aqui e é uma leitura mais do que obrigatória.

Ainda no Piauí, vale a pena explorar o delta do Parnaíba, onde os guarás, as espampanantes aves escarlates, são um dos principais atractivos. Mas há mais: mergulhos nas águas transparentes e mornas, passeios nas dunas, museus para ver, artesãos para conhecer. Ora espreite.

Cá dentro, a Mara Gonçalves andou por Monchique, a cumprir um dos 16 itinerários que compõem a Rota Literária do Algarve, que pretende revelar e valorizar o "património literário" da região, que "é muito rico", embora desconhecido da maioria das pessoas. A paisagem descrita pela literatura dá outro Algarve a descobrir, numa rota que percorre a região, da "Cintra do Algarve" ao Alte de Cândido Guerreiro ou às "mudas sentinelas" do Ameixial. É de ler, senhores, é de ler —​ para depois planear um passeio que permite olhar para o Algarve como muito mais do que um destino de sol e praia.

Bom fim-de-semana e boas fugas!