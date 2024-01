A exceção fiscal da EDP e companhia

De acordo com o Índice de Vulnerabilidade Energética Municipal que estimei (com o Bruno P. Carvalho e o Miguel Fonseca) no âmbito do projeto Portugal, Balanço Social, os municípios com maior pobreza energética de Portugal continental estão localizados em Trás-os-Montes. Paradoxalmente, é nesta região que se produz quase metade da energia hídrica do país. A linha ténue entre a riqueza na produção de energia e a pobreza no seu consumo é a história de um país de instituições capturadas pelos interesses das grandes empresas com dinheiro para pagar a advogados que lhes cozinham arranjos fiscais convenientes. Aqui fica ela.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt