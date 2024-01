Cuidados de saúde: muito mais do que um conjunto de atos avulsos

São já cerca de duas dezenas as câmaras municipais que optaram por oferecer seguros de saúde às populações, medida que envolve centenas de milhares ou mesmo milhões de euros do erário público.

Os cuidados de saúde são, antes de mais, uma responsabilidade individual e das famílias. Apesar disso, em muitos países os mesmos perspetivam-se como um dos elementos de um pacto social mais amplo que assenta numa economia do bem-estar, através da qual as regras, normas e incentivos são estabelecidos para proporcionar qualidade de vida e prosperidade a todas as pessoas, em harmonia com o ambiente. Nesta perspetiva os três níveis clássicos dos cuidados de saúde – a promoção de saúde e prevenção da doença, a deteção precoce, o tratamento da doença e reabilitação – precisarão ser repensados numa complementaridade e compromisso entre responsabilidades individuais, comunitárias e dos estados.