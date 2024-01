Taxa sobre sacos plásticos leves adiada por razões “operacionais”

As empresas de distribuição dizem que ainda está a ser trabalhada “a redacção do despacho” dos ministérios do Ambiente e das Finanças referente à cobrança dos sacos de plástico leves e muito leves.

Primeiro foi o prolongamento da data do fim do IVA zero, até 4 de Janeiro, para facilitar a vida aos comerciantes na remarcação dos preços das 46 categorias de produtos alimentares sobre os quais incidia, desde 18 de Abril de 2023, a isenção daquele imposto. Agora, é a taxa de quatro cêntimos que os consumidores vão ter de pagar pela utilização de sacos plásticos leves e muito leves na venda a granel de produtos de panificação, frutas e hortícolas frescos, que também não entrou em vigor a 1 de Janeiro de 2024 com o Orçamento do Estado que a aprovou.