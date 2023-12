É verdade: são estas as cinco Provas de Factos mais lidas de 2023

Paletes com iPhones estão a ser vendidas pelos CTT por 1,95 euros?

Várias páginas de Facebook anunciavam que os CTT estavam a vender, por pouco menos de dois euros, iPhones, aspiradores e outros artigos. No entanto, tratava-se de um esquema de phishing com o objectivo de roubar dados bancários dos utilizadores e, posteriormente, retirar dinheiro das contas dos mesmos.

Vídeo dos Simpsons mostrava desastre do Titan?

O desastre do submersível Titan, que visitava, em Junho, com cinco tripulantes no interior, o local onde estão os destroços do Titanic, motivou (mais uma vez) teorias de que os Simpsons teriam “previsto” o sucedido, num antigo episódio. Em 2000, por exemplo, um episódio da série mencionava a presidência de Donald Trump, que aconteceu mesmo em 2016. Também anunciaram, noutro episódio, que a 20th Century Fox tinha sido comprado pela Disney, uns anos antes de tal acontecer.

Mas no episódio em questão o submersível não desaparece nem são feitas referências ao Titanic. Pouco, além da existência de um submersível, há de comum entre o que acontece na série animada e o no mundo real. Gerou, certamente, um grande engagement nas páginas relacionadas com a série.

Hotel de Ronaldo em Marraquexe foi abrigo para vítimas do sismo em Marrocos?

Pouco depois do sismo que abalou Marrocos, em Setembro, houve quem afirmasse nas redes sociais que o hotel de Cristiano Ronaldo, em Marraquexe, estaria a disponibilizar abrigos para as vítimas do terramoto. Além das pessoas que estavam hospedadas noutros hotéis e quiseram mudar de alojamento, porém, não é verdade que o hotel tenha disponibilizado abrigo para as vítimas do terramoto.

O SNS 24 está a pedir para actualizar os dados? Sim, veja como funciona

Em Agosto, várias pessoas começaram a receber mensagens e chamadas do número 217 655 285, com pedidos para actualizar dados do SNS 24. E houve quem desconfiasse de que se pudesse tratar de uma burla. Mas, na verdade, não era. Tratava-se mesmo de um contacto do SNS 24 para pedir a utentes que actualizassem os seus dados.

O sexo passou a ser uma modalidade desportiva na Suécia?

Em Julho, vários órgãos de comunicação da Índia começaram a anunciar, no Twitter, que a Suécia se teria tornado o primeiro país do mundo a declarar o sexo como uma modalidade desportiva. Afirmavam ainda que se ia realizar um “muito antecipado” Campeonato Europeu do Sexo, em Gotemburgo. A primeira parte é mentira. A segunda, ainda que sem carácter oficial e desportivo, e não seja mais do que um evento promovido por uma organização ligada a um empresário do strip e associado a um site pornográfico, foi verdade.