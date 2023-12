Girona e Atlético de Madrid: duas pedras no sapato voltam a encontrar-se

No cenário “bicéfalo” da Liga espanhola, há duas equipas que são pedras no sapato dos tradicionais dominadores. Uma pelo que tem feito nas últimas épocas; a outra pelo que está a fazer esta temporada.

Chegamos à jornada 19 da edição 2023-24 da La Liga e as duas equipas que mais têm dado dores de cabeça a Real Madrid e Barcelona vão defrontar-se. Está longe de ser um clássico do futebol espanhol. Na verdade, Girona e Atlético de Madrid só jogaram oito vezes até agora. Seis em partidas da Liga e duas para a Taça do Rei. Com clara vantagem para os da capital: após cinco empates, o “Atleti” venceu as três últimas partidas.