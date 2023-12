Segundo prémio do Euromilhões saiu em Portugal. Conheça a chave

Portugal regista segundo prémio no valor de 235 mil euros. Próximo sorteio com jackpot de 39 milhões.

Já foi sorteada a chave vencedora do Euromilhões desta sexta-feira, no último sorteio do ano. Em jogo estava um prémio de 30 milhões de euros.

A chave é composta pelos números 2, 3, 19, 36, 37 e pelas estrelas 6 e 9. Esta informação não dispensa a consulta dos resultados no site oficial dos Jogos Santa Casa.

Não há totalistas neste sorteio, registando-se, porém, a saída de um segundo prémio em Portugal, no valor de 235.723 euros.

O prémio sobe agora para os 39 milhões de euros para o sorteio da próxima terça-feira.