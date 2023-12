Detido suspeito de esfaqueamento de adepto no Estádio da Luz

Incidente ocorreu na partida entre Benfica e AVS do passado dia 21 de Dezembro para a Taça da Liga.

Foi localizado e detido o homem suspeito de ter esfaqueado um adepto no Estádio da Luz, em Lisboa, durante o intervalo do jogo entre Benfica e AVS, da Taça da Liga de futebol.

A informação foi confirmada ao PÚBLICO por fonte da Polícia de Segurança Pública (PSP), sabendo-se que foram unidades da divisão criminal a proceder à detenção do suspeito. Ainda não são conhecidas as medidas de coacção.

Do ataque resultaram ferimentos ligeiros sofridos pelo adepto atacado, esfaqueado no abdómen. A vítima foi inicialmente assistida pelas equipas de socorro presentes no estádio, sendo depois transportada para o hospital de Santa Maria.

Na origem da altercação terá estado uma disputa quanto a lugares na bancada. No momento em que as autoridades chegaram ao local do ataque, o suspeito já se tinha colocado em fuga, realizando-se posteriormente diligências que permitiram levar à sua identificação.

Logo depois da partida, o Benfica emitiu um comunicado sobre o incidente.

"O Sport Lisboa e Benfica lamenta profundamente o esfaqueamento de um adepto no decurso de uma altercação ocorrida ao intervalo do jogo Benfica-AVS. Este adepto foi imediatamente assistido, tendo sido transportado para o Hospital de Santa Maria, encontrando-se estável", informaram as "águias" após a partida.

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol instaurou um processo disciplinar ao Benfica na sequência deste incidente, infracção que pode acarretar até dois jogos à porta fechada.