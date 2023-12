Lençol denso de smog de Inverno cobre a cidade de Nova Deli e a região de Caxemira

Um "nevoeiro muito denso" caiu esta semana na cidade de Nova Deli, onde a temperatura era de apenas 9 graus Celsius, informou o departamento meteorológico da Índia. O "nevoeiro denso" contém partículas e outros poluentes, tendo sido emitidos alertas para o impacto que este pode ter na saúde dos 20 milhões de habitantes da cidade.

O índice de qualidade do ar em Nova Deli era de 376 na manhã de terça-feira, classificado como "muito mau", segundo o site do Conselho Central de Controlo da Poluição. Os níveis de 0 a 50 são considerados bons. Pelo menos 30 voos que deviam aterrar ou partir do aeroporto de Deli sofreram atrasos devido ao denso nevoeiro. Cerca de 14 comboios que percorriam rotas no Norte da Índia foram igualmente afectados.

"Enquanto as aterragens e descolagens prosseguem no aeroporto de Deli, os voos que não cumprem as normas CAT III podem ser afectados", declararam os responsáveis do aeroporto internacional Indira Gandhi na plataforma de comunicação social X, anteriormente conhecida como Twitter. O CAT III é um sistema de navegação que permite aos aviões aterrarem mesmo quando a visibilidade é baixa.

Companhias aéreas como a indiana SpiceJet SPJT.NS também recorreram às redes sociais para avisar os passageiros de que as partidas e chegadas de Nova Deli podem ser afectadas "devido ao mau tempo".

Outras partes do norte da Índia, incluindo os estados de Punjab e Uttar Pradesh, registaram condições meteorológicas semelhantes na manhã de terça-feira, com temperaturas entre 6 e 10 graus Celsius na maioria dos locais, informou ainda o departamento meteorológico.