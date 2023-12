Cortar orelhas dos animais à rato Mickey é uma moda polémica na China

Com a chegada do Ano Novo Chinês, uma clínica veterinária da cidade de Chongqing decidiu fazer uma promoção de cirurgias estéticas que tornam as orelhas dos animais de estimação semelhantes às do rato Mickey, da Disney. Segundo o jornal South China Morning Post (SCMP), as operações custam 300 yuan (38 euros).

A cirurgia é realizada em duas fases. Num primeiro momento, as orelhas dos animais são aparadas de modo a parecerem mais redondas. Esta fase dura cerca de meia hora e o animal é anestesiado.

Depois, é realizada uma segunda operação na qual se estiliza a forma das orelhas “de modo a que permaneçam erectas”, explicou o director do centro veterinário Loving Care International, em Pequim, ​Liu Yudong, em declarações ao SCMP.

Segundo o profissional de veterinária, esta segunda fase é temporária e dura entre 20 e 60 dias. Isto significa que, para que as orelhas fiquem sempre verticais, são necessários “ajustes frequentes”.

Apesar de se ter tornado numa tendência, estas cirurgias não se realizam nas clínicas veterinárias das grandes cidades. No entanto, tal como indicou Liu Yudong, os donos podem recorrer aos canis. "Actualmente, não há restrições legais para esta cirurgia na China. É uma questão moral", acrescentou.

Os defensores dos direitos animais têm manifestado revolta em relação a estes procedimentos, pedindo para que esta prática seja proibida, tendo em conta os danos físicos e psicológicos causados nos animais, como os cães e os gatos.​

Liu Yudong alertou para os riscos da anestesia. Já Chen Young, profissional do Hospital Veterinário Lianhe, na cidade de Shenzhen, falou na possibilidade de os animais desenvolverem comportamentos autolesivos devido à dor. “Danificar a estrutura natural das orelhas pode causar problemas psicogénicos em alguns animais de estimação. Por exemplo, os mais sensíveis podem coçar-se repetidamente devido à dor excessiva”, escreveu o jornal SCMP.