Sam Youkilis fotografa a beleza e os prazeres fugazes da vida

É quase possível sentir o cheiro a mar, a café e croissant nas imagens do fotógrafo e videógrafo nova-iorquino Sam Youkilis. O seu primeiro fotolivro Somewhere 2017-2023, editado recentemente pela Loose Joints, reúne fotografias que realizou com o seu smartphone, ao longo dos últimos seis anos, que descrevem os pequenos detalhes, cândidos e quotidianos, das vidas humanas (e não-humanas) nos mais diversos locais do mundo. Folhear Somewhere significa testemunhar momentos fugazes de prazer, partilha, e observar o caos organizado em que se movem as culturas humanas.

Youkilis, que é seguido por mais de meio milhão de pessoas no Instagram, usa o seu instinto aquando do momento de fotografar. É movido por pessoas, objectos e cenários que estimulam os seus sentidos e a sua imaginação. A sua fotografia tenta "evocar algo profundo, antropológico, abrangente e, ao mesmo tempo, incompleto", refere, em comunicado ao P3 a editora Loose Joints. "O seu trabalho é produto de uma atitude, uma forma de experienciar o mundo, que contém profundidade para além da aparente facilidade com que as suas imagens circulam livremente."

O livro de 500 páginas está dividido por capítulos temáticos. "Pequeno-Almoço em Itália", "Lendo o Jornal", "Caminhando com Animais", "Mercado", "Catorze Beijos", "Mãos que Se Tocam", "Gatos de Istambul" são apenas alguns deles e os seus títulos são auto-explicativos. "Depois de vermos o mundo através do olhar de Sam Youkilis, é impossível esquecer o que vimos", escreve o jornalista norte-americano Matt Goulding, que redigiu um dos ensaios inscritos no livro. "Não existe nada de cínico ou crítico na forma como vê o mundo. Desde a freira que põe batom nos lábios aos vendedores de mangas do México, todos têm uma pequena história no livro que merece ser contada."

Reinam a cor, a emoção, a subtileza nas imagens do fotógrafo que vive, presentemente, em Itália. "Youkilis acolhe o real abraçando o que é efémero e sincero, numa atitude de reverência pelo médio fotográfico e uma técnica meticulosa no que diz respeito a composição, cor, chiaroscuro e enquadramento."