As melhores fotografias de paisagem do ano parecem quadros — mas estão lá fora

“Um anel de terra vermelha deixada para trás por uma maré”, “um pedaço de água que parece um meteorito a cair na Terra” e a “maré baixa” são os protagonistas das fotografias que fizeram de Tony Hewitt (Austrália) o melhor fotógrafo de paisagens de 2023, na décima edição do concurso Fotógrafo Internacional de Paisagem do Ano​. Este ano, o projecto contou com 4035 inscrições.

Em segundo lugar, posicionou-se Andrew Mielzynski (Canadá) com imagens de uma floresta queimada, do reflexo de árvores no Lago Abraham e de pedras coloridas num lago do Parque Nacional dos Lagos Waterton. Matt Meisenheimer (Estados Unidos) arrecadou o terceiro lugar com fotografias captadas no Alasca, Havai e na Patagónia.

Foi a foto de um lago nas montanhas canadianas, de Blake Randall (Canadá), que se apoderou do título de melhor fotografia de paisagem do ano. Um incêndio num lago fotografado por Peter Meyer (Austrália) conseguiu a segunda posição.