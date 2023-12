As imagens da onda de frio árctico que atingiu a capital sul-coreana

Os sul-coreanos viveram o dia mais frio da estação no domingo, com as temperaturas matinais na capital Seul a descerem para -12,4 graus Celsius. Prevê-se que as temperaturas desçam ainda mais na segunda-feira, com as mínimas matinais na capital a oscilarem entre -18 e -3 graus Celsius, informou a agência noticiosa Yonhap, citando a Administração Meteorológica da Coreia (KMA).

A KMA disse que o distrito de Daegwallyeong, na província de Gangwon, registou mínimas matinais de -16,8 °C e uma temperatura de quase -29,7 °C no domingo.

No meio da onda de frio e da neve intensa, cerca de 14 voos foram cancelados e outros 97 atrasados na ilha turística de Jeju, no sul do país, na tarde de domingo, segundo as autoridades. Os cancelamentos de voos no aeroporto de Jeju ocorreram um dia depois de o KMA ter emitido avisos de neve intensa para as zonas central e ocidental do país.

Prevêem-se temperaturas frias, queda de neve intensa e ventos fortes em grande parte da Coreia do Sul até 22 de Dezembro. As autoridades de Seul mantiveram o aviso de vaga de frio no domingo e afirmaram ter tomado medidas de precaução contra eventuais danos. Estas medidas incluem a oferta de abrigo temporário aos sem-abrigo e o reforço das patrulhas para evitar acidentes de viação nas estradas geladas.