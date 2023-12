Mark fechou a loja com centenas de videojogos há décadas — agora pode vendê-los por um milhão

Enquanto estava a arrumar a sua loja de videojogos no Nebraska, há mais de duas décadas, Mark Odorisio ponderou o que fazer com as centenas de jogos que nem sequer tinham chegado às prateleiras antes do encerramento do negócio. As suas melhores opções eram vendê-los ou guardá-los para o futuro.

"Esquece a liquidação total", recordou Mark, pensando naquele período em 1998. "Prefiro arriscar, talvez estes jogos possam valer alguma coisa [no futuro]."

Mark colocou mais de 300 jogos selados em caixas e levou-os para uma unidade de armazenamento em Omaha. Ao longo de 23 anos, Mark perdeu a noção do valor dos jogos e decidiu passá-los para as suas sobrinhas e sobrinhos.

No entanto, em 2021, o irmão mais velho de Mark, Tim, encontrou os jogos vintage no armazém e ficou curioso sobre o seu valor. Os jogos da era dos anos 90, incluindo Chrono Trigger e Mortal Kombat, estavam ainda em condições quase perfeitas. Procurou orientação numa loja de videojogos em Omaha, onde os funcionários ficaram chocados com o que Tim lhes trouxe.

Acabaram por avaliar os videojogos — cerca de 170 deles foram considerados raros e em bom estado. A Gameroom, a loja onde Tim levou os jogos em 2021, está a ajudar a vender a colecção, que foi recentemente disponibilizada online para venda.

Mark espera vender os jogos por quase um milhão de dólares — uma quantia muito superior à que esperava quando os armazenou.

"Não achava que valessem alguma coisa durante a minha vida", disse Mark, 62 anos, ao The Washington Post.

Mark abriu a Game Street em Omaha em 1994, vendendo principalmente jogos para Super Nintendo e Sega Genesis. Mas a sua loja começou a perder dinheiro alguns anos depois, pelo que a fechou em 1998 e mudou-se para o ramo de distribuição de livros e revistas.

No Verão de 2021, Tim estava na unidade de armazenamento a verificar o valor das suas antigas cartas de basquetebol — Kobe Bryant, Dirk Nowitzki e Paul Pierce — quando viu as caixas de videojogos e procurou alguns títulos online. As versões abertas dos jogos de Mark estavam a ser vendidas por algumas centenas de dólares cada, disse Tim. Naquele Outono, Tim levou uma caixa de jogos para a Gameroom.

Algumas semanas depois, Tim disse ter falado com funcionários da Wata, uma empresa de classificação sediada em Santa Ana, Califórnia. Tim recorda-se das estimativas: os jogos poderiam ser vendidos por cerca de 1 milhão de dólares se fossem classificados, um processo que envolve inspectores a avaliar um jogo entre zero e 10 com base na sua condição. Jogos que recebem uma pontuação mais alta geralmente são vendidos por mais dinheiro.

Após essa reunião, Mark disse a Tim que achava que os jogos poderiam ser vendidos por 100 mil dólares.

"Pode ser necessário acrescentar um zero a isso", lembra Tim, que agora tem 71 anos.

Em Novembro de 2021, Chris Thompson, proprietário da Gameroom, visitou a unidade de armazenamento e gravou um vídeo do stock. O plástico que envolvia os jogos brilhava contra as luzes da sala. Thompson exibiu cópias de Chrono Trigger, Final Fantasy III e Sunset Riders.

"Aposto que estão a perguntar, de onde veio tudo isto? Onde estamos?", perguntou Thompson no vídeo. "Não sei se devo dizer-vos."

Quando Thompson pôs o vídeo no YouTube, em Fevereiro de 2022, pensou que os espectadores iriam criticar a fraca qualidade do vídeo. Em vez disso, Thompson disse que viu o número de visualizações aumentar até adormecer, por volta das 4h30. Quando acordou, cerca de cinco horas depois, disse que o vídeo tinha sido visualizado quase 200 mil vezes — e a sua caixa de entrada estava cheia de pedidos para comprar os jogos.

"Muitas pessoas queriam voar com uma mala cheia de dinheiro e simplesmente comprar toda a colecção", disse Thompson, 40 anos.

Ainda não tinham decidido o que fazer com os jogos, então pediram para permanecer anónimos à medida que a colecção chamava a atenção na comunidade de jogos. Thompson delineou as opções que tinham: aceitar uma oferta agora, vender os jogos depois de serem classificados ou esperar para ver se os jogos aumentavam de valor.

Em Abril de 2022, Mark carregou cerca de 15 caixas de jogos na sua carrinha e conduziu cerca de 2500 quilómetros até à sede da empresa de classificação, na Califórnia.

Um dos jogos mais valiosos da colecção é Chrono Trigger, um jogo japonês de role-playing que segue personagens que viajam no tempo para evitar a destruição do mundo. De acordo com os relatórios de população da Wata, a empresa de classificação, apenas foram classificadas 26 cópias do jogo para Super Nintendo lançado em 1995.

A Wata nem sequer tinha classificado nove jogos da colecção de Mark, incluindo Uncharted Waters, Battle Blaze e The Combatribes.

Scott Endsley, proprietário de uma empresa de classificação de videojogos em Kansas City, disse ao The Post que Chrono Trigger sozinho poderia ser vendido por mais de 50 mil dólares. Outros jogos também poderiam ser vendidos por dezenas de milhares de dólares, disse ele.

"Não há toneladas de cópias destas coisas por aí", disse Endsley. "Quando compras um videojogo, abres e jogas, certo? Ter videojogos selados é bastante raro de qualquer forma, mas conseguir um destes tipos de títulos é bastante invulgar."

Mark regressou à Califórnia no Verão passado para recolher os jogos. Muitos foram classificados como 9.0 ou superior, incluindo os jogos principais Chrono Trigger, Sonic the Hedgehog 3, Street Fighter II: Champion Edition e Teenage Mutant Ninja Turtles: Turtles in Time, todos classificados como 9.8. Mark voltou a Omaha e guardou os jogos num cofre.

Thompson concordou em vender os jogos na esperança de dar exposição à sua loja; anunciou a colecção no mês passado. Tim disse que uma casa de leilões ofereceu-se para comprar os jogos por cerca de 500 mil dólares, mas ele e Mark têm esperança de conseguir de vender a colecção por, pelo menos, 700 mil dólares.

Além disso, estão a considerar esperar para vender os jogos, antecipando que o seu valor aumentará — uma decisão que Endsley acha que pode vir a compensar. "Haverá sempre pessoas a querer recuperar a sua infância", disse.

Nas últimas duas décadas, Mark tem sonhado em viver numa casa à beira de um lago no Midwest, onde poderia pescar e relaxar junto à água. Se vender os videojogos em breve, planeia concretizar esse sonho. "Comecei a fantasiar um pouco sobre isto", disse Mark.

