Agentes da PSP ainda não receberam por serviços extras feitos na Jornada Mundial da Juventude

A Jornada Mundial da Juventude terminou há mais de quatro meses, mas até agora a maior parte dos agentes da Polícia de Segurança Pública (PSP) que prestaram serviços extras – os chamados “gratificados” – neste evento da Igreja Católica ainda não foram pagos pelo trabalho realizado.

A informação é confirmada por dois sindicatos da PSP e pelo Ministério da Administração Interna (MAI). Este último enfatiza, contudo, que já está “em curso o processamento administrativo para concluir o pagamento no mais curto espaço de tempo possível”, numa resposta escrita enviada ao PÚBLICO.

Isto porque, adianta o MAI, “a verba correspondente aos serviços remunerados prestados por polícias durante a Jornada Mundial da Juventude (JMJ) já foi transferida para a PSP”. Apesar de ter sido questionado, o ministério não diz qual o valor que foi transferido para a polícia, de onde veio o mesmo, nem para quantos agentes se destina.

O presidente do Sindicato Nacional da Polícia (Sinapol), Armando Ferreira, explica que o que estava inicialmente previsto era os que polícias prestassem serviço ordinário para garantirem a segurança da jornada, que ocorreu na área da Grande Lisboa entre 1 e 6 de Agosto passado.

“Mas, já perto do início do evento, percebeu-se que seria necessário reforçar o efectivo e, como não havia agentes disponíveis, resolveram recorrer aos “gratificados””, relata o sindicalista, que estima que sejam na ordem dos “milhares” os agentes que realizaram os tais serviços remunerados.

Antes da JMJ, a PSP estimava que a segurança do evento ia envolver mais de dez mil dos seus polícias: sete mil elementos do Comando Metropolitano de Lisboa, 2800 profissionais vindos de vários locais do país e ainda o efectivo da Unidade Especial de Polícia. Questionada agora sobre o dispositivo que esteve em funções, o MAI adiantou que estiveram diariamente envolvidos na operação de segurança da JMJ cerca de 10 mil polícias.

Cada um dos agentes trabalhou turnos de seis horas no âmbito do serviço habitual, a que muitos somaram quatro horas dos tais “gratificados”. “Houve quem tivesse feito, além das seis horas, dois turnos de serviços remunerados seguidos”, refere Armando Ferreira. “Os polícias trabalham e têm o direito a receber. Não têm que estar meses à espera”, acrescenta o sindicalista. Cada período de quatro horas implica um pagamento mínimo de 42 euros aos agentes, que recebem pouco mais de 60 euros quando realizam o serviço aos fins-de-semana, feriados ou à noite.

O presidente da Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP/PSP), Paulo Santos, explica que o que deixou os polícias mais preocupados foi o facto de, três meses após o fim da jornada, os serviços remunerados ainda não terem sido lançados no portal social da PSP, onde cada agente pode visualizar os “gratificados” que tem a receber. “Normalmente isso acontece uns dias após o serviço ser realizado”, afirma Paulo Santos.

Para o presidente do Sinapol, a demora no pagamento dos “gratificados” deve-se ao facto de, uma vez que não estavam previstos desde o início, ter sido dada a ordem para se realizarem sem se saber quem ia pagá-los.

A explicação coincide com as declarações de José Sá Fernandes, coordenador do grupo de projecto para a JMJ, dependente do gabinete da ministra-adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes. Sá Fernandes dá conta de que se levantaram dúvidas sobre quem seria responsável pelo pagamento de várias despesas, já que a resolução do Conselho de Ministros que criou o grupo de projecto referia competência genérica em várias áreas nomeadamente a segurança.

“Obviamente que não tinha competência para mandar na polícia. O que disse sempre era que cada ministério era responsável pelas suas próprias despesas”, afirma o coordenador do grupo de projecto.

Armando Ferreira explica que os remunerados são habitualmente pagos antecipadamente à PSP pelas entidades que os requisitam, sendo pagos aos agentes que realizaram o serviço num prazo de dois meses. Alguns “gratificados” são de carácter obrigatório (como é o caso dos jogos de futebol), sendo outros (segurança à porta de supermercados, por exemplo) de carácter facultativo.