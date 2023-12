Apostador faz aposta no Placard durante o jogo. Santa Casa recusa pagar prémio

Apostas no Placard devem ser feitas antes do início dos jogos mas, por erro do sistema, foi permitido a Augusto Teixeira realizar duas apostas minutos depois de começar o intervalo do jogo.

Um apostador da zona dos Olivais, em Lisboa, fez uma aposta no Placard enquanto um jogo de futebol decorria —​ e ganhou —, mas a Santa Casa da Misericórdia recusa-se a pagar o prémio.

Segundo noticia esta segunda-feira o Correio da Manhã, as apostas no Placard devem ser feitas antes do início dos jogos mas, por erro do sistema, foi permitido a Augusto Teixeira realizar duas apostas, de 100 euros cada uma, minutos depois de começar o intervalo do jogo entre AVS SAD e o FC Porto B.

O homem fez a sua aposta às 11h49, sendo que o jogo tinha começado às 11h. Apostou que o AVS estaria a vencer ao intervalo, algo que, à hora que realizou a aposta, já se tinha confirmado. Tecnicamente, teria direito a 360 euros por cada aposta, visto que o valor do prémio era de 3,60 euros por cada euro apostado na vitória dos visitantes.

"Por erro do sistema, infelizmente alguns apostadores conseguiram registar apostas após o jogo se ter iniciado, que foi o seu caso", refere a Santa Casa em resposta ao jornal.

O apostador diz, no entanto, que se trata de um erro informático e não de um erro seu e que só soube que o jogo já tinha começado depois de realizar a aposta — e afirma que está disposto a ir para tribunal para receber o prémio.