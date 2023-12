Quando a rebeldia nos liceus levou 151 estudantes à prisão

“Foi de arrastão”. A dias dos 50 anos da detenção, em 16 de Dezembro de 1973, de centena e meia de estudantes do secundário de Lisboa reunidos na Faculdade de Medicina, Rui Gomes, então dirigente do MAEESL (Movimento Associativo dos Estudantes do Ensino Secundário de Lisboa), relata ao PÚBLICO o que poderá ter sido a maior vaga de prisões, 151, no mais curto espaço de tempo, em escassas horas de um fim de tarde, nos tempos da ditadura.

