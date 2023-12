Pobreza energética é não poder escolher

Kerry Hogan, uma escritora inglesa que aborda frequentemente a sua infância pobre, escreveu em fevereiro de 2022, no The Guardian, um artigo intitulado “Vivi na pobreza energética quando era criança. Esta é a realidade de quem passa por isso”. O início é assim: “Vamos começar com um questionário de escolha múltipla. É uma noite fria e chuvosa de fevereiro. Chegas a casa com os teus dois filhos depois da escola. Ficas parada no hall de entrada a contemplar as tuas opções. Ligar o aquecimento? Está gelada, e os teus filhos relutam em tirar os casacos. Talvez devesses fazer um jantar barato mas nutritivo para eles. Vieram todo o caminho para casa a dizer que estão 'mortos de fome’. Poderias dar-lhes um banho, pois já passaram dois dias desde o último, ou poupar o custo do aquecimento para comprar novas botas de inverno – as deles já estão demasiado apertadas e deixam entrar água. Só podes escolher uma opção.”

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt