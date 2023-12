Disruptions: um retrato de intimidade em Gaza sob o jugo do controlo israelita

Novembro de 2023 foi um mês negro para o artista palestiniano Taysir Batniji: a sua irmã Hanan, o seu primo Bakr e as respectivas famílias morreram na sequência dos bombardeamentos israelitas, na Faixa de Gaza. O seu irmão Fayez morreu poucos dias depois da irmã devido à falta de apoio médico e hospitalar que hoje se verifica no território.

É aos seus familiares (e também à sua mãe, que faleceu em 2017) que Batniji dedica o livro Disruptions, que compôs durante os últimos meses, já na sequência dos últimos acontecimentos em Gaza, e cuja venda se destina à recolha de fundos para o apoio à organização não-governamental de cariz humanitário Medical Aid for Palestinians.

São enigmáticas e simbólicas as capturas de ecrã que o artista palestiniano, nascido em Gaza em 1966 (poucos meses antes da Guerra dos Seis Dias e da ocupação israelita da Faixa de Gaza que duraria até 2006), recolheu das comunicações em vídeo, através do WhatsApp, que estabeleceu com a mãe e outros familiares residentes em Gaza entre Abril de 2015 e Junho de 2017 a partir de Paris, a cidade onde então residia.

Impedido de regressar à sua terra natal durante anos, Batniji encontrou na esfera digital o único ponto de contacto com quem da sua família permanecia em Gaza. “Esse revelou-se um espaço moldado e desestabilizado pelas mesmas forças que afectavam o quotidiano dos seus familiares”, lê-se no comunicado enviado pela editora Loose Joints ao P3. As imagens hipersaturadas e pixelizadas, degradadas pela má qualidade das telecomunicações em Gaza, veiculam uma mensagem política ao revelar como a comunicação e a vida no território são afectadas, há várias décadas, pelo “conflito, controlo e vigilância” israelitas.

“No ruído e obliquidade visual, Batniji estabelece uma ligação entre a intimidade e a violência colonial, agora genocida, imposta sobre Gaza, ao mesmo tempo que evoca a separação física e emocional ditada pelas fronteiras.” O livro de 128 páginas, com prefácio da historiadora e curadora Taous Dahmani​, que está disponível para pré-venda no site da editora, surge como resposta do artista à situação de profunda crise humanitária que se vive em Gaza.

“Disruptions é publicado em solidariedade com a luta legítima dos palestinianos pela liberdade e em oposição ao domínio imposto pelo estado de Israel contra a Palestina. Uma paz justa e duradoura só pode ser alcançada através do reconhecimento dos direitos do povo palestiniano.” O artista multidisciplinar, cujo trabalho já esteve exposto nas bienais de Viena e Paris ou em Les Rencontres d’Arles, e a editora Loose Joints disponibilizam também um pacote de edição especial, mais completo, que inclui duas impressões assinadas e uma cópia autografada do livro.