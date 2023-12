Bernardo Nápoles, o viticultor velejador

Neste episódio do podcast Rostos da Aldeia vamos até à aldeia vinhateira de Barcos, no concelho de Tabuaço, conhecer Bernando Nápoles, o viticultor velejador. Bernardo nasceu e cresceu nas quintas do Douro, e diz que se interessa por agronomia desde os 14 anos, altura em que foi estudar para a Escola de Agronomia em Santo Tirso. Mas o Douro nunca lhe saiu do caminho.

O bisavô Nápoles foi um dos fundadores da Casa do Douro e Bernardo já trabalhou em muitas quintas e para muitos proprietários. Agora está também à frente do projecto vitivinícola e turístico na Quinta do Monte Travesso. Para além de ser um entusiasta do vinho é também um apaixonado pela, uma modalidade em que acumulou medalhas na juventude.

A prática tem estado parada e já há muito que não ruma ao porto de Leixões para se aventurar no mar, como fazia na juventude. Ainda assim, Bernardo alimenta o sonho de dar a volta ao mundo. À vela, pois claro.

A plataforma Rostos da Aldeia é um projecto da jornalista Luísa Pinto, do blogger Filipe Morato Gomes, do videógrafo Tiago Cerveira e do compositor Daniel Pereira Cristo. A locução é de Sónia Borges.