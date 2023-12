Rabo de Peixe entre os 600 mais vistos do primeiro semestre na Netflix

A série portuguesa Rabo de Peixe está entre os 600 filmes e séries mais vistos do primeiro semestre deste ano na Netflix, segundo dados da plataforma revelados esta terça-feira. No total, a série somou 31,5 milhões de horas de visualização em pouco mais de um mês e posicionou-se em 595.º lugar numa lista que representa um novo passo rumo à transparência por parte do serviço de streaming — já prometido, mas ainda mais importante à luz das novas regras firmadas nos contratos colectivos com actores e guionistas após as greves em Hollywood.

