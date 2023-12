Um, dois, três. O Bournemouth humilhou o Man. United em Old Trafford

A crise do Manchester United viveu, neste sábado, mais um capítulo ao ser derrotado pelo Bournemouth, em casa, por 3-0. Foi a primeira vitória de sempre dos “cherries” no terreno dos “red devils”.

Com Diogo Dalot e Bruno Fernandes (que viu um cartão amarelo por protestos e ficará de fora do embate do United contra o Liverpool na próxima jornada) na equipa titular, o Manchester United começou cedo a viver o pesadelo, com um golo apontado por Solanke logo aos 5’.

Mas a situação ainda iria piorar na segundo tempo, com os golos de Billing (68’) e Senesi (73'), apesar da imensa superioridade na posse de bola do United sobre o Bournemouth (mais de 70%).

Com este resultado o Manchester United, que em caso de vitória alcançaria o rival City no quarto lugar da classificação da Premier League, mantém-se no sexto posto da tabela, mas pode vir a cair algumas posições. Já o Bournemouth deu continuidade ao seu excelente momento de forma. Os “cherries” venceu quatro dos seus últimos cinco jogos e subiram a um tranquilo 13.º posto.