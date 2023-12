Reforma do património prestes a enfrentar o duro teste da realidade

É já no próximo dia 1 de Janeiro que se começarão a fazer sentir na prática os efeitos da restruturação da Direcção-Geral do Património Cultural (DGPC), com a entrada em pleno funcionamento da empresa Museus e Monumentos de Portugal (MMP) e do Património Cultural – Instituto Público (PC-IP), e com a assunção, pelas comissões de coordenação e desenvolvimento regional (CCDR), cujos estatutos foram agora publicados em Diário da República, de um conjunto de competências até aqui desempenhadas pelas Direcções Regionais de Cultura, que se extinguirão formalmente nessa data. O PÚBLICO ouviu alguns dirigentes e técnicos do sector, que não quiseram ser citados, e o sentimento geral é de cuidadosa expectativa.

