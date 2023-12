Alterações climáticas impõem reactivação das históricas cisternas de Évora

A Câmara de Évora procura combater a escassez de água armazenando a que vem do céu no Inverno para a utilizar nos períodos de estiagem na rega de jardins e de outros espaços verdes.

De entre as cidades mais antigas de Portugal, Évora é das que estão implantadas mais longe de um curso de água, detalhe que durante séculos forçou à abertura de centenas de poços e fontes, originando um complexo sistema hidráulico de captação a partir dos lençóis freáticos, que prevaleceu até aos anos 30 do século XX. Os poços eram na sua maioria privados e estavam localizados nos pátios ou no interior das casas. Nas residências mais abastadas foram instaladas cisternas para guardar as águas pluviais. O abastecimento público era assegurado a partir de poços e pelos aguadeiros que distribuíam a água pela cidade.