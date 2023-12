Marcelo tem dois pesos e muitas medidas

Marcelo estabeleceu padrões de exigência muito altos a propósito do caso Galamba – e do primeiro-ministro e de todo o Governo, que deixou cair –, mas não consegue cumprir esses padrões de exigência.

Um email que só agora aparece e do qual Marcelo Rebelo de Sousa não se recordava. Esse email é do filho do Presidente da República, Nuno Rebelo de Sousa – a que Marcelo prefere chamar Dr. Nuno Rebelo de Sousa – e dava conta que um grupo de amigos da família das duas gémeas “se tinha reunido” para tentarem que as duas crianças fossem tratadas em Portugal com o medicamento mais caro do mundo.