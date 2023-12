Construção de creche num dos poucos oásis verdes de Loures contestada por moradores

No meio das torres de apartamentos de um bairro em crescimento acentuado, nas últimas décadas, e situado junto a uma auto-estrada, o jardim da Rua Fernão de Magalhães funciona como uma espécie de oásis para os moradores da Urbanização do Infantado, em Loures. Com um parque infantil no seu perímetro, é naquela zona relvada e delimitada por árvores que as famílias brincam com as crianças, passeiam os animais e fazem piqueniques nos dias de sol e os mais novos jogam à bola. Mas esses dias estão a terminar, devido ao início da construção de uma creche nesse terreno. O projecto, com pelo menos quatro anos, tem sido contestado pela população da zona, que teme um decréscimo da qualidade de vida, ao ver desaparecer um dos poucos espaços verdes do bairro.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt