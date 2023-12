Uma pequena festa para o United e uma grande crise para o City

“Red devils” triunfam em Old Trafford sobre o Chelsea, “citizens” perdem em Birmingham com o Aston Villa.

Longe vão os tempos em que o Manchester United olhava de cima para o Manchester City. Na última década, tem sido o contrário, mas nesta quarta-feira houve um raro regresso ao passado. O United teve uma pequena alegria no meio do caos, com um triunfo em Old Trafford sobre o Chelsea por 2-1, enquanto o City perdeu em Birmingham por 1-0 frente a um excelente Aston Villa que se meteu na luta por um lugar na Champions.

Depois de uma semana em que se falou de crise no balneário do United e de uma alegada falta de liderança de Erik ten Hag, os “red devils” afastaram um pouco as nuvens negras graças ao acerto de um goleador improvável, o médio escocês Scott McTominay, autor dos dois golos do triunfo sobre os londrinos.

Antes dos golos, Bruno Fernandes falhou um penálti logo aos 9’, mas, dez minutos depois, McTominay fez o seu primeiro do jogo, com um remate colocado já dentro da área.

O Chelsea ainda conseguiu empatar aos 45’, com mais um golo de Cole Palmer, desta vez com assistência do ucraniano Mudryk, mas a jovem equipa londrina orientada por Mauricio Pochettino raras vezes conseguiu quebrar o domínio do United no resto do jogo.

Na segunda parte, os “red devils” carregaram e justificaram o 2-1 aos 69’, um cruzamento perfeito que acabou num cabeceamento certeiro de McTominay – o escocês lançado na primeira equipa por José Mourinho em 2016-17, já leva seis golos esta época, mais do que Bruno Fernandes e Rasmus Hojlund, ambos com cinco. O triunfo deixou os “red devils” no sexto lugar, com 27 pontos.

No Villa Park, em Birmingham, confirmou-se o excelente momento dos “villains” e a crise do City. Há uma década que o Villa não ganhava ao City, mas essa seca acabou graças a um golo de Leon Bailey aos 74’, com um remate que ainda bateu na perna de Rúben Dias.

O triunfo elevou a formação orientada por Unai Emery ao 3.º lugar da Premier League, com 32 pontos, a quatro do líder Arsenal, enquanto o City baixou para o 4.º lugar, com 30 – foi o quarto jogo consecutivo do City sem ganhar na Premier League, algo que só tinha acontecido uma vez com Pep Guardiola, na já longínqua época de 2016-17.