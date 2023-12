Danos a Marcelo dependem da investigação, mas o caso das gémeas já criou “desgaste”

Em pleno curso de uma investigação sobre o primeiro-ministro e membros do Governo por suspeitas de corrupção, tráfico de influências e prevaricação, o Ministério Público abriu também uma investigação contra desconhecidos sobre o tratamento de duas gémeas luso-brasileiras no Hospital de Santa Maria, em que o Presidente da República estará alegadamente envolvido por ter facilitado o processo. Politólogos ouvidos pelo PÚBLICO concordam que o caso ganha redobrada importância no contexto da actual crise política. Mas se há quem considere que os danos à autoridade política do chefe de Estado vão depender da investigação judicial, há também quem aponte que este episódio contribui para o desgaste de Marcelo Rebelo de Sousa.

