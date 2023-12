O raro vislume das auroras boreais nas melhores imagens de 2023

O ano de 2023 foi atípico no que a auroras boreais diz respeito. Elas foram avistadas a latitudes inesperadas — até mesmo sobre os céus da Figueira da Foz — e algumas das imagens premiadas pelo concurso Northern Lights Photographer of the Year só vêm comprovar isso mesmo. Em Itália, na Alemanha ou em Gales, as luzes "dançaram" sobre a Terra, formando um espectáculo inusitado que não passou despercebido aos fotógrafos de cada região, que puderam desfrutar daquilo que a organização descreve como "uma experiência de tirar o fôlego".

A sexta edição do concurso organizado pelo blogue de viagens Capture the Atlas procura, anualmente, as melhores imagens deste fenómeno. Para além da beleza de cada enquadramento, a história que está por detrás de cada imagem é também avaliada pela organização. O fotógrafo italiano Stefano Pellegrini, por exemplo, dormiu no carro durante oito dias em nome da total liberdade de movimentos na sua perseguição pela melhor imagem de uma aurora boreal, na Islândia. Já a fotógrafa MaryBeth Kiczenski optou por pernoitar numa gruta de gelo, no Alasca, de onde fotografou as luzes do céu. A gruta descongelou no Verão e deixou de existir, o que torna a sua fotografia irrepetível.

Na floresta da Lapónia, na Finlândia, ou numa praia da Tasmânia, na Austrália, o baile de luzes tirou o fôlego de cada um dos fotógrafos, que com as imagens que trouxeram tentam provocar a mesma emoção em quem as vê.