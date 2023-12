Quase 50 mortos em deslizamento de terra durante inundações na Tanzânia

El Niño e perturbação nas temperaturas do Índico causaram inundações e deslizamentos de terra na Tanzânia. Último balanço aponta para 47 mortos. Centenas já morreram no Quénia e Somália.

As inundações e deslizamentos de terras no norte da Tanzânia já causaram pelo menos 47 mortos e 85 feridos, informou um alto funcionário do governo. Os fenómenos são produto das chuvas torrenciais que estão a afectar a região.

As graves inundações foram causadas por uma combinação de dois fenómenos meteorológicos — o El Niño e o dipolo do Oceano Índico (em que as porções ocidental e oriental do oceano estão a temperaturas diferentes). Centenas de pessoas já morreram no Quénia e na Somália à conta dessa combinação, que também obrigou centenas de milhares de pessoas a abandonar as suas casas desde o início das chuvas sazonais em Outubro.

Estão a decorrer operações de busca e salvamento na região de Manyara, uma vez que as autoridades receiam que alguns corpos possam estar presos na lama, disse a comissária da região de Manyara, Queen Sendiga, aos jornalistas no final do domingo. "Até ao final da tarde, resgatámos 85 feridos que continuam a receber tratamento e outros já tiveram alta. O número de mortos aumentou para 47 pessoas", disse ela. A meio da tarde de domingo, o balanço apontava para as 20 vítimas mortais.

Cerca de 100 casas da aldeia de Katesh, no distrito de Hanang, foram engolidas por um deslizamento de terras, disse a Presidente Samia Suluhu Hassan numa mensagem de vídeo publicada online pelo Ministério da Saúde. "Estamos muito chocados com este acontecimento", declarou Suluhu.