João Félix marca ao Atlético e dá a vitória ao Barcelona

Um golo de João Félix garantiu neste domingo, ao FC Barcelona, o triunfo na recepção ao Atlético Madrid (1-0), resultado que permitiu aos catalães isolarem-se no terceiro lugar, na 15.ª jornada da Liga espanhola de futebol.

O internacional português, que está precisamente emprestado pelo Atlético ao FC Barcelona, marcou aos 28 minutos, assinando apenas o seu segundo golo na La Liga esta temporada.

Foi um golo com significado especial para João Félix, que teve uma passagem conturbada pelo Atlético. As dificuldades de relacionamento com o treinador, Diego Simeone, acabaram por conduzir à saída do português e, no lançamento deste jogo, voltaram a agitar-se as bandeiras de um investimento milionário (mais de 120 milhões de euros) sem rendimento desportivo.

Neste sábado, Félix (que voltou a ter o compatriota João Cancelo como companheiro no "onze" inicial) respondeu aos críticos com um golo decisivo para as aspirações do Barça, que passou a estar sozinho no terceiro posto, com 34 pontos, a quatro da dupla de líderes Real Madrid e Girona.

O Atlético Madrid é quarto classificado com 31 pontos, mas tem um jogo em atraso ainda para disputar.