O segredo dos olhos dos gorilas de Bwindi

Há 30 anos, o Uganda recebia os primeiros turistas em busca dos gorilas de montanha, nesse lugar remoto que continua a despertar o imaginário de muitos chamado Floresta Impenetrável de Bwindi.

Situada a uma altitude entre os 1160 e os 2600 metros, e cobrindo uma área que se estende ao longo de 330 quilómetros quadrados, Bwindi, integrada na lista de Património da UNESCO, está na lista de desejos dos mais intrépidos viajantes. Também estava na lista do Sousa Ribeiro, que há pouco tempo cumpriu o seu desejo. Hoje conta-nos como foi.

"O jipe percorre trilhos de terra batida durante pouco mais de meia hora. O cenário não difere muito de qualquer outro em África, são as primeiras horas do dia, as povoações que abandonam a sua letargia, homens e mulheres que partem, as crianças que, deixando a aldeia, rumam às escolas, as plantações de banana, de chá, de milho, a vegetação mais densa ainda, por onde, depois, a pé, se embrenha o grupo." A seguir, é a espera.

"O melhor é sentarem-se e esperarem até que os gorilas desçam das árvores. Pode demorar uma hora, três horas, ou oito horas." Não foi preciso esperar tanto: Makara e Kavuyo apareceram. O resto lê-se aqui. E aqui o Sousa Ribeiro conta a história inspiradora da Ride 4 a Woman, uma organização não-governamental focada em fortalecer o papel das mulheres.

Bom fim-de-semana e boas fugas!