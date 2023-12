Neemias Queta soma cinco pontos em triunfo dos Boston Celtics

O português Neemias Queta marcou nesta madrugada cinco pontos no seu terceiro jogo pelos Boston Celtics, que derrotaram os Philadelphia 76ers, por 125-119, em jogo da NBA.

O treinador Joe Mazzulla apostou no poste luso durante 10m11s, marcando o único lançamento de campo que tentou, ao qual juntou três em quatro lançamentos livres, além de cinco ressaltos.

Com o letão Kristaps Porzingis, principal poste dos Celtics, ainda lesionado, Queta foi lançado pela primeira vez a 3m50s do final do primeiro período.

A equipa de Boston teve quatro jogadores a chegarem às duas dezenas de pontos, com Jayson Tatum, excluído antes do final do terceiro período, a atingir 21, tal como Derrick White, tendo Jaylen Brown e Al Horford, que chegaram aos 20.

Sem Joel Embiid, jogador mais valioso (MVP) da última temporada, os Sixers tiveram em Patrick Beverley o seu melhor jogador, com 26 pontos, oito ressaltos e sete assistências.

Os Celtics lideram a Conferência Este, com 15 vitórias e quatro derrotas, enquanto o conjunto de Filadélfia é quarto, com 12 triunfos e sete desaires.

Quanto a Neemias Queta, conta agora 23 jogos na NBA, três pelos Boston Celtics, que o contrataram esta temporada, e 20 pelos Sacramento Kings, 15 em 2021-22 e apenas cinco em 2022-23.