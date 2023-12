FC Porto bate Famalicão e junta-se aos rivais na frente da Liga

Evanilson marcou cedo, com Taremi a dar tranquilidade antes do intervalo e Francisco Conceição a fechar as contas perto dos 90 minutos.

O FC Porto venceu, este sábado, o Famalicão, por 0-3, em partida da 12.ª jornada da I Liga, disputada no Municipal famalicense, juntando-se provisoriamente a Benfica e Sporting na frente do campeonato, com 28 pontos.

Evanilson deu vantagem aos portistas aos 8 minutos, na sequência de um livre que originou, num segundo instante, a insistência e o cruzamento da direita para remate letal do avançado brasileiro em zona frontal.

O Famalicão reagiu, subiu o bloco, aumentou a pressão sobre o adversário e começou a construir situações que só não tiveram a melhor sequência porque Jhonder Cádiz foi, invariavelmente, apanhado em posição irregular.

Os minhotos suprimiram, depois, os "dragões" até muito perto dos 40 minutos, altura em que duas investidas de Galeno, um remate de João Mendes e outro de Alan Varela devolveram, momentaneamente, a iniciativa à equipa de Sérgio Conceição.

Um momento que não impediu os locais de criarem, na resposta, a situação mais crítica na área de Diogo Costa, numa sucessão de remates que terminou com o VAR a avaliar um possível desvio com o braço de Eustáquio... sem direito a penálti.

E quando todos olhavam para o túnel, Galeno disparou e serviu Taremi para o segundo golo portista, já em período de compensação (45+4').

O Famalicão regressou determinado para a segunda parte, a forçar o adversário a defender perto da baliza de Diogo Costa e a procurar baixar o ritmo de jogo na tentativa de refrear os ânimos da equipa de João Pedro Sousa.

Ainda assim, o Famalicão insistiu e esteve perto de reduzir aos 65 minutos, numa finalização de Topic a rasar a barra da baliza. O FC Porto limitava-se a gerir a "ressaca" de Barcelona, sem registar qualquer remate nos primeiros 30 minutos da segunda parte.

Positivo/Negativo Positivo Taremi Voltou aos golos após mais de um mês de jejum. Um golo fundamental, a acabar a primeira parte, em tarde de sacrifício e luta na ajuda ao meio-campo.

Positivo Pepe Essencial a coordenar uma defesa com dois laterais novos. Manteve a ordem e surgiu sempre na hora exacta para resolver os lances mais difíceis.

Positivo Gustavo Sá Comandou a equipa e só cedeu por razões físicas. Negativo Jhonder Cádiz Minou o ataque ao cair por sistema em fora-de-jogo.

Pelo menos até Conceição, por incapacidade de Alan Varela, transformar o 4x4x2 em 4x3x3, com Francisco Conceição a juntar-se à linha da frente e a matar a partida (87') numa altura em que o Famalicão estava reduzido a dez, por expulsão de Zaydou (80'), fechando as contas com um inédito 3-0 esta época na Liga.