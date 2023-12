O histórico Café Alentejano muda de sítio e gera onda de protestos em Portalegre

Pode transferir-se o património classificado? É a dúvida que está implícita no descontentamento dos cidadãos que se insurgiram contra a deslocação do histórico café para outro edifício.

O Café Alentejano que José Régio frequentava para se reunir com o mundo intelectual e certamente congeminar, entre outros poemas, as 1065 palavras da Toada de Portalegre, que dedicou à cidade do Norte alentejano, foi transferido para outro edifício, distanciado cerca de 50 metros do original, mas mantendo o mesmo nome.